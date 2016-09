Detran realiza leilão de 243 veículos em Parnaíba e Teresina

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) realiza, no próximo dia 27, o leilão de 243 veículos em Teresina e no município de Parnaíba, a 340 quilômetros da capital. Dentre os lotes para arremate, estão 117 motocicletas e 4 carros aptos para circulação, além de 9 automóveis e 2 motos em estado de sucata.

A partir desta quarta-feira (21), está aberta a visitação aos lotes das 8h30 às 17h30, no pátio da Vip Leilões, localizado na avenida Dr. Josué de Moura Santos, 1111, bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina. E em Parnaíba, no Km 18, BR 343.

Os carros a serem leiloados foram retidos, removidos ou apreendidos há mais de 60 dias em blitz de fiscalizações. Os valores arrecadados no evento serão usados para quitação dos débitos do veículo junto ao Detran, já que os novos proprietários o recebem livre de multas e as taxas de licenciamento relativas a anos anteriores são anistiadas pelo órgão.

Estão aptos a participar do arremate qualquer pessoa física ou jurídica, portadora de documento de identidade, CPF ou CNPJ e que não possua restrição. Os interessados deverão apresentar cópia e original dos documentos ao leiloeiro para confronto e autenticação.

Interessados em participar da modalidade online do leilão deverão se cadastrar previamente no site www.vipleiloes.com.br. Nas modalidades presencial e online é necessário o pagamento de caução no valor de R$ 1.000, por meio de cheque ou depósito bancário.

Se houver arremate, o valor será descontado, e não havendo, o valor será restituído ao participante. Os bens arrematados podem ser retirados até 30 dias após a data de emissão do Termo de Quitação e Liberação de Lote, fornecido pelo leiloeiro.

Fonte: CCOM