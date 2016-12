Detran-PI realiza campanha para prevenção de acidentes no litoral

As ações visam conscientizar sobre os riscos de acidentes.

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), por meio da Escola Piauiense de Trânsito (EPT), inicia esta semana uma série de ações educativas que visam sensibilizar a população sobre os riscos de acidentes durante o período das festividades de fim de ano, no litoral.

Com o tema “Trânsito Legal, Preserve Seu Bem Maior: Vida”, a equipe de educadores de trânsito realizará blitzen educativas de recepção aos turistas na entrada da cidade de Parnaíba e nas praias do Estado, orientando os condutores sobre sua responsabilidade no trânsito.

“É um trabalho, sobretudo, de prevenção, com a finalidade de orientar o cidadão sobre práticas que contribuem para a sua segurança e de seus familiares. Vamos trabalhar realizando blitz educativa em pontos estratégicos do litoral, trabalhando conteúdos educativos voltados a todos que compõem o trânsito”, destaca a diretora da EPT, Larissa Caldas.

Cartilhas serão distribuídas alertando para os cuidados que a combinação álcool e direção precisa ter, os limites de velocidade e, principalmente, o uso dos equipamentos de segurança.

Em 2016, a EPT atingiu mais de 279 mil pessoas com ações educativas em todo o Estado. Ao longo do ano, 80 cidade foram visitadas e 247 atividades realizadas, distribuídas em blitz educativas, abordagens e atendimentos em escolas e empresas, com palestras.

Fonte: Meio Norte