Detentos são capturados no teto do presídio de Parnaíba

Dois detentos tentaram fugir por volta das 02h desta segunda-feira (26/12) da ala 04, cela 36, da Penitenciária Mista de Parnaíba. Os reclusos foram identificados como Maycon Ferreira da Silva, 26 anos, conhecido “Espoleta”, e Jhonata Mota de Sousa, mais conhecido “Paulista”.

Maycon Ferreira da Silva e Jhonata Mota de Sousa

O primeiro era fugitivo do presídio Major César e foi preso em Parnaíba por furto qualificado. O segundo responde pela Comarca da cidade de Esperantina por furto e roubo, inclusive de motos, com atuação em José de Freitas, União e Campo Maior.

Os Agentes penitenciários plantonistas e policiais militares descobriram a investida dos detentos à 01h40. Eles serraram a grade, arrebentaram a tela de proteção do teto; mas foram capturados em cima do telhado do presídio.

