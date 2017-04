Detentos da penitenciária de Parnaíba tentam fugir

Dois detentos da penitenciária mista de Parnaíba foram flagrados tentando fugir por volta das 16hs desta sexta-feira (21/04), e estavam escondidos no teto do presídio. Segundo Fernando Caldas, diretor da penitenciária Fontes Ibiapina, os presos Brayan de Araújo Veras e Alexandro Alves do Carmo fugiram da triagem por volta das 14hs após furarem a parede da triagem e se refugiarem no teto para depois fugir.

Brayan de Araújo Veras e Alexandro Alves do Carmo

A ação dos reclusos não deu certo, por conta da intervenção dos agentes penitenciários e policiais militares, que logo em seguida começaram as buscas. Segundo Caldas, o teto do presídio foi destelhado em vários locais até que os presos foram encontrados e novamente confinados.

Por Daniel Santos