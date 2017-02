Detento é achado morto com sinais de espancamento na penitenciária

O ajudante de pedreiro Francisco das Chagas da Silva, 20 anos, mais conhecido “Chiquin da Faca”, foi encontrado morto no final da tarde desta terça-feira (14/02) na penitenciária mista de Parnaíba. Ele estava preso por tentativa de homicídio contra Edvan Galdino da Silva. O crime aconteceu por volta das 15hs do dia 17 de abril de 2016, no Bairro Planalto Montserrat.

O corpo estava na Coletiva 06 do presídio. A Polícia Militar foi até o local do ocorrido. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica de Parnaíba, chefiado pelo perito criminal Frederico Augusto, foi até o local para realização da perícia. Segundo Frederico o homem tem hematomas na cabeça, também visíveis no rosto, e sinais de espancamento no corpo. Tão logo após a remoção do corpo, os agentes penitenciários iniciaram interrogatórios junto aos presos.

Por Daniel Santos