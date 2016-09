Desfile Cívico marca 07 de Setembro em Parnaíba

Como de costume, Parnaíba celebrou o 07 de Setembro com o tradicional desfile pelas ruas da cidade, até chegar ao Centro Cívico. As comemorações do feriado da Independência são organizadas pelas instituições das Forças Armadas, que foram as primeiras a desfilar.

A celebração teve início às 8h, com o hasteamento da bandeira do Brasil, feito pelo capitão dos portos do Piauí, Paulo Antônio Carlos. Em seguida a tropa passou em revista às autoridades presentes, como manda a tradição militar para este tipo de ocasião.

Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal desfilara ao som da banda municipal Simplício Dias da Silva. Logo após as forças armadas, foi a vez dos estudantes demonstrarem patriotismo na avenida.

Escolas públicas e particulares estiveram presentes no desfile cívico, que foi acompanhado por muitos populares em todo o percurso. O evento ocorreu durante a manhã e chegou ao fim às 11h, com a dispersão do público presente.