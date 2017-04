DER dá início à nova etapa da operação tapa-buraco

Por conta do período chuvoso, alguns trechos das rodovias estaduais (PIs) e federais (BRs) ficam esburacados. Para contornar o problema, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI) está realizando a reforma asfáltica em diversas PIs e na BR 316.

Nesta terça-feira, 18, a equipe da operação tapa-buraco está cuidando de cerca de oito quilômetros de asfaltamento que vai da Casa de Custódia até a entrada do residencial Eduardo Costa. O trecho é de responsabilidade do DER, por conta da obra de duplicação da BR 316.

Além dos reparos na rodovia federal, diversas rodovias estaduais passarão pelo mesmo procedimento esta semana. É o caso da PI 211, que liga os municípios de Joaquim Pires a Buriti dos Lopes. Até a próxima terça-feira o asfalto será recuperado.

Como ação preventiva, o diretor-geral do DER-PI, Castro Neto, juntamente com o diretor de conservação do departamento, Chico Filho, estão visitando e catalogando todos os trechos de PIs de Norte a Sul do estado que precisam de reparo. “Em duas semanas já percorremos mais de mil quilômetros. Após a fiscalização encaminhamos a solicitação de reparo às construtoras responsáveis pela manutenção das estradas”, afirmou Chico Filho.

Entre os municípios visitados recentemente pelo DER-PI estão Alagoinha do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, São Félix, Santa Cruz dos Milagres, José de Freitas, Cabeceiras do Piauí, Barras, Nossa Senhora dos Remédios, Porto, Campo Largo do Piauí, Esperantina, São Lourenço, Dirceu Arcoverde, Anísio de Abreu, Jurema, Caracol, Várzea Branca, Bonfim e São Braz.

“Além de construir, o DER é responsável por manter mais de 6 mil quilômetros de malha viária do Piauí. Essas estradas precisam estar bem conservadas para ajudar na indústria, no comércio e consequentemente no progresso de nosso estado”, disse Castro Neto.

A operação tapa-buraco deve continuar até o final deste mês e a próxima visita de fiscalização será nas rodovias estaduais do cerrado piauiense.

Fonte: CCOM