Depre apreende grande quantidade de drogas em Parnaíba

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) por meio do setor de investigação da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE) apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma residência no bairro São Vicente, no município de Parnaíba, litoral piauiense.

No local foram encontrados seis tabletes de crack, três tabletes de maconha, várias porções grandes das referidas drogas, duas balanças de precisão, além de uma pistola .40 de propriedade da Polícia de São Paulo e cerca de R$ 6 mil em dinheiro.

Uma mulher identificada como Francimar Meneses da Silva foi presa e autuada em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

A Polícia chegou até o local por meio de uma denúncia anônima feita por telefone indicando que um carregamento de drogas havia sido entregue na residência. Diante da informação, uma equipe comandada pelos delegados Menandro Pedro e Thales Gomes se deslocaram até a cidade e realizaram a apreensão e a prisão.

Com informações da SSP-PI