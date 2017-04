Demi Lovato escolhe maiô bem decotado para selfie nas redes

Se Demi Lovato queria arrancar suspiros da gente, conseguiu. Em selfie publicada em sua conta oficial no Instagram, a cantora pop apareceu com um maiô (bem) decotado após sair da piscina. Na legenda, ela escreveu: “pronta para o verão”. Os Estados Unidos entraram na primavera no mês passado.

Como era de se esperar, muitos dos 56,5 milhões de seguidores apareceram para enaltecê-la. Não faltaram elogios para a sua boa forma. Os brasileiros lotaram a caixa de comentários com palavras em português: “tá de parabéns, viu?”, “nós sentimos o impacto”, “precisa agredir, não, chega com calma” foram alguns deles, entre os bem-humorados.

Fonte: Revista GQ