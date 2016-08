Delta do Parnaíba e Lençóis estão entre os lugares mais belos do Brasil

Dois destinos exóticos, repletos de praias, lagoas e rios. Natureza em abundância é o principal atrativo dos Lençóis Maranhenses e do Delta do Parnaíba.

Dois destinos exóticos, repletos de praias, lagoas e rios. Natureza em abundância é o principal atrativo tanto dos Lençóis Maranhenses, assim como do Delta do Parnaíba. O portão de entrada de um é no litoral do Maranhão e do outro o litoral do Piauí.

Lençóis (MA): Show das areias clarinhas e das lagoas azuis

Paisagem única de dunas e lagoas que se estendem por 155 mil hectares do litoral do Maranhão, os Lençóis impressionam por suas características ímpares de cenário cinematográfico que atrai turistas do mundo inteiro. As dunas, rios, lagoas, praias e manguezais constituem os mais atraentes complexos turísticos do país, onde a diversão é garantida para quem aprecia sol, mar, praia e contato com a mais rica e fauna e flora. Os portões de entrada são as cidades de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para o artesanato de palha de buriti, matéria-prima tradicional do Maranhão. Os passeios podem ser feitos com carro de tração ou pelo Rio Preguiças, com paradas em praias, vilarejos e pequenas comunidades até a entrada do parque. As praias de Caburé e Atins já possuem uma infraestrutura que permitem apreciar a beleza do rio e a praia banhada pelo oceano Atlântico.

Delta (PI) : Uma infinidade de praias virgens e rica fauna

O turista pode também conhecer o Delta do Parnaíba, rasgado por rios e igarapés que foram mais de 80 ilhas, onde se encontram duas gigantescas florestas de mangues e uma fauna riquíssima- com destaque para macacos, camaleões, e o pássaro Guará que é o símbolo da região. As praias de Luís Correia, juntamente com a praia de Barra Grande, em Cajueiro da Praia, estão as mais belas do litoral piauiense.

O Delta do Parnaíba, em sua trajetória até o Oceano Atlântico, o rio Parnaíba atravessa quase 1.500 km e banha 47 cidades formando uma obra espetacular: o único delta em mar aberto da Américas. O visitante se depara com um labirinto de igarapés e canais. Uma infinidade de praias virgens, manguezais, dunas e lagoas de água doce que ostentam uma natureza exuberante. Merece destaque o entardecer que colore de vermelho o céu do Delta.

Fonte: Jornal da Parnaíba