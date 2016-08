Delegação do Circuito Fora do Eixo está em Parnaíba

O primeiro grupo que compõe a Coluna Fora do Eixo que chegou em Parnaíba é composto pelos membros da Casa Fora do Eixo Nordeste, com sede em Forataleza, Ivan Ferraro, Valéria Cordeiro e Thaís Andrade. O objetivo da Coluna é detalhar o funcionamento da rede Fora do Eixo (tanto no que diz respeito à estrutura organizacional como no que diz respeito as frentes de trabalho) e promover oficinas de capacitação para os agentes culturais de Parnaíba e demais interessados.

O segundo grupo chega a Parnaíba na quarta-feira (14), e é composto pelos membros Paulo Winz e Diná Matias, também da Casa Fora do Eixo Nordeste, e Romualdo Teixeira, do Coletivo Ocuparte (Sobral-CE).

Neste domingo (11), aconteceu uma reunião da Coluna Fora do Eixo com os artistas de Parnaíba, no Espaço Cultural Multiuso – Teatro Saraiva. A programação segue até o sábado (17), com oficinas, palestras e shows musicais.

As fichas para inscrição estão disponíveis no seguinte endereço: http://coletivoportosalgado.blogspot.com.br/

Uma vez dentro da Rede Fora do Eixo, Parnaíba estará integrada a uma rede de coletivos culturais que compreende mais de 100 pontos espalhados por 26 unidades federativas e diversos países da América Latina. Circulação pelos festivais promovidos pela rede, capacitação, articulação política e um incessante banco de estímulos são alguns dos benefícios que esta integração trará para os artistas locais.

PROGRAMAÇÃO:

Oficina de Elaboração de Projetos Culturais e Prestação de Contas no Sebrae

Data: 12 e 13/11 (segunda e terça)

Hora: 9h – 12h, (intervalo) 14h -17h

Local: Sebrae

Oficina de Cobertura Midiática

Data: 15 e 16/11 (quinta e sexta)

Hora: 9h – 12 (intervalo) 14 – 17h

Local: Espaço Cultural Porto Salgado (Bar do Teófilo)

Oficina de Sonorização

Data: 16/11 (sexta)

Hora: 16h

Local: Teatro do Sesc Avenida

Shows com Macaco Bong (Cuiabá-MT), Aeromoças e Tenistas Russas (São Carlos-SP), Teófilo (Parnaíba-PI).

Data: 17/11 (sábado)

Hora 23h

Local: Beco da Boemia (Porto das Barcas)

Ingressos Antecipados: R$ 10,00

Fonte: Comissão Arte Cultura de Parnaíba