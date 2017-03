Deficientes físicos são agraciados com banho de mar

O lazer é muito importante para a qualidade de vida das pessoas por conta da interação e da alegria proporcionados. Nesta perspectiva, o Programa Piauí Praia Acessível assegura bem-estar às pessoas deficientes que eram exclusas do banho de mar e da sensação agradável que isso proporciona. O projeto Piauí Praia Acessível é um programa da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (SEID).

Segundo Helena Lima, diretora de Gestão da SEID, mãe de dois autistas, muitos deficientes tomaram banho de mar pela primeira vez através do projeto, onde momentos de emoção são evidenciados. As pessoas com deficiência, que visitam o litoral, tomam banho de mar acompanhadas de monitores e profissionais para que não haja riscos para os que têm mobilidade reduzida.

O jovem Sávio Freitas, 25 anos, é paraplégico e demostrou ansiedade para entrar logo na água. Destacou o momento como sendo de lazer e descontração. As pessoas deficientes que foram contempladas com a oportunidade de banho nesta sexta-feira (24/03) foram as de Parnaíba (PI). O projeto Piauí Praia Acessível beneficia também pessoas com mobilidade reduzida.

A vantagem instiga a ampliação do projeto para outras praias pelo sucesso dos resultados. O banho de mar assistido é muito bom para as pessoas beneficiadas e para as mães que se alegram com alegria dos filhos. Segundo Raimunda Peixoto, sua filha tomava banho de mar quando era criança e podia ser levada nos braços e após cinco anos experimenta novamente a alegria de ver sua filha se divertindo no mar. Mais que um momento de lazer, a inclusão e oferta de dignidade são assegurados para as pessoas com deficiência que elevam a alto-estima e a sensação de pertença e autonomia.

Fotos: Pablo Portugal/Reprodução TV Costa Norte

Por Daniel Santos