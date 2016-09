Daniel Dias sonha com mais inclusão: ‘Só queremos oportunidades’

Com a chance de alcançar a incrível marca de 24 pódios em Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, Daniel Dias se vê frequentemente comparado a Michael Phelps. Embora agradeça a referência ao maior vencedor da história das Olimpíadas, o nadador brasileiro não é movido por isso.

“Fico extremamente feliz, é uma grande honra ser comparado a um grande atleta como ele. Mas eu sou Daniel Dias, estou conquistando meu espaço, espero conquistar o espaço do esporte paralímpico, mostrar o valor da pessoa com deficiência”, disse Dias, nesta quarta-feira.

Logo após seu primeiro ouro na Rio 2016, nos 200m livre S6, o brasileiro fez um convite à reflexão diante dos diversos jornalistas que aguardavam sua entrevista. “Assim como todos os outros, nós só queremos uma oportunidade para conquistar nossos sonhos e objetivos”, emendou.

Dias, que ainda deve competir em outras oito provas no Rio, foi ovacionado por todo o público presente no Centro Aquático Maria Lenk desde o momento que foi anunciado, até a hora que subiu ao pódio. O barulho enquanto competia impressionou o atleta.

“Nunca senti uma emoção dessa. Além de explodir, achei que meu coração ia sair pela garganta, pular para fora. Foi fantástico, incrível, um momento único”, seguiu o nadador, que se disse “esperançoso” de que a Paralimpíada mudará a percepção do brasileiro sobre as pessoas com deficiência. “Esperamos conquistar o respeito do próximo, mostrar o valor do deficiente.”

Dias começou a nadar inspirado por Clodoaldo Silva, ao assisti-lo pela televisão nos Jogos Paralímpicos de Atenas 2004 – o brasileiro, que acendeu a pira na cerimônia de abertura, foi o maior destaque do país naqueles Jogos, com seis ouros e uma prata.

Além dos 200m livre S5, o brasileiro está inscrito para competir nos 50m borboleta S5, 100m peito SB4, 50m livre S5, 50m costas S5, 100m livre S5, 4×50m livre misto 20 pontos, 4×100m livre masculino 34 pontos e 4×100m medley masculino 34 pontos.

