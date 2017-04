Cubano, em Havana

Pessoas de pele escura com olhos claros têm uma aparência excepcional. Com seu gorro colorido e grandes olhos verdes, este cubano rastafári realmente se destaca. “Conheci este cubano durante uma viagem a Havana”, explica o fotógrafo que capta a alma de quem ele fotografa. Ao mesmo tempo porto e capital de Cuba, bem como seu centro econômico com 3,7 milhões de habitantes, Havana é a maior cidade do Caribe.www.rehahnphotographer.com