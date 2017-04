Cubano, em Canasi

O contraste do bege do chapéu de palha com o azul turquesa da parede torna este retrato de um cubano fumando charuto incrível. “Um morador de Canasi, uma pequena cidade entre Varadero e Havana, fumando um charuto que eu dei”, explica Réhahn. A economia desta pequena cidade se baseia principalmente na agricultura. Os agricultores vendem seus frutos e queijos ao lado da Via Blanca, um local que se tornou uma atração turística para os visitantes que percorrem esta rota.www.rehahnphotographer.com