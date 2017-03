CRO/PI cria comissão de ética e fiscalização em Parnaíba

Os direitos e deveres do cirurgião dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas relacionadas a atividade da Odontologia são regulamentados por normas éticas que devem ser conhecidas obrigatoriamente pelos profissionais inscritos no Conselho Regional de Odontologia (CRO-PI).

Para garantir o respeito ao Código de Ética Odontológica (CEO), a Comissão de Ética acompanha e fiscaliza as atividades em audiências de caráter sigiloso. Recentemente, o CRO/PI criou uma nova comissão de ética e fiscalização em Parnaíba. A criação faz parte do plano de ação do Conselho em ampliar seu trabalho no interior do Estado e garantir a valorização da categoria.

A comissão no município irá garantir mais segurança aos atendimentos odontológicos na região. “Teremos mais agilidade nas fiscalizações realizadas pelo CRO/PI, isso trará mais segurança nos atendimentos odontológicos e o pleno exercício da Odontologia, respeitando as normas válidas para todo o país. O nosso objetivo principal é proporcionar o equilíbrio entre o exercício profissional e a dignidade dos serviços ofertados”, explica o presidente do CRO/PI, Leonardo Sá.

O presidente acompanhou todo o processo de instalação da comissão, visitou a nova sede da delegacia de Parnaíba, participou de reunião com comissão e do treinamento da funcionária para operação do sistema do Conselho Federal de Odontologia (CFO).

