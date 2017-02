Cris Vianna se despede da Imperatriz

Quando começou à frente da bateria da Imperatriz, há cinco anos, Cris Vianna tinha a difícil missão de substituir Luiza Brunet. Passado esse tempo, a beldade acaba de anunciar que o Carnaval de 2017 será o seu último. Ela vai deixar o posto em nome de um projeto pessoal. O balanço da empreitada? Muito amor pelo Carnaval e a certeza de que será lembrada por ser uma rainha elegante e dona de um dos corpos mais bonitos da Marquês de Sapucaí.

“Amo e respeito muito o Carnaval, e isso não vai mudar nunca, mas por enquanto não tenho planos de voltar. Quem sabe daqui a uns anos não venho na ala das baianas?”, diz rindo e acrescentando enfaticamente que não vai voltar atrás em sua decisão.

“Decidi me afastar para me dedicar a um projeto pessoal que vai me exigir total dedicação e tempo. Sei que vou sentir saudade, mas estou tranquila com essa decisão. Sentirei muitas saudade da bateria! É o coração da escola”, diz.

A elegância de Cris deve prevalecer até no momento de sua despedida. Ela diz que não pretende fazer nenhum tipo de cerimônia ou surpresa para marcar a despedida porque será o momento de sua escola, a Imperatriz, brilhar. Cris também desmente a versão de que estaria se aposentando por cansaço, e, apesar de descartar homenagens, vai, sim, chegar com seu melhor corpo à Marquês de Sapucaí.

“Tenho procurado dormir bem e me alimentar com equilíbrio – de acordo com as orientações da minha nutricionista Patrícia Davidson. Vou à academia pelo menos três vezes por semana para que a musculatura esteja em dia e eu não corra o risco de me machucar. Este ano também conheci o método Impulse, que tem me ajudado muito.

Mas o balé e o alongamento são realmente os meus exercícios favoritos”, diz ela, que encarnou uma bailarina com propriedade no ensaio do EGO “A menina dança”, que transforma rainhas de bateria em dançarinas e bailarinas do samba.

“Cada rainha é única. Nunca me preocupei em deixar essa ou aquela marca. Sempre procurei representar a Imperatriz da forma mais elegante possível, honrando meus compromissos com a escola e dando o melhor de mim para a comunidade de Ramos”, afirma a atriz, declarando-se e deixando todas as portas abertas.

“Tenho certeza de será um Carnaval inesquecível para mim”, anuncia.

Fonte: Ego