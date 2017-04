Criança Bajau, no Bornéu

“Esta criança Bajau está usando o borak, uma máscara natural e tradicional que protege a pele do sol”, explica Réhahn. Os Bajau são um grupo étnico conhecido como os nômades do mar, porque nunca ficam muito tempo no mesmo porto. Suas canoas são suas casas. Os fundos de seus barcos são construídos com um alçapão que eles abrem para ouvir os barulhos dos peixes, bem como movimentos sísmicos. Eles usaram este método para obter um alerta prévio do tsunami de 2004, e avisaram turistas.www.rehahnphotographer.com