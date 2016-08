Criações e soluções são apresentadas no ArtTRON em Parnaíba

A união entre a tecnologia e a arte está na prioridade do evento ArtTRON que teve sua abertura oficial às 19h de sexta-feira (26/08), no auditório da Universidade Federal do Piauí, campus Parnaíba. O objetivo é promover a educação moderna através da integração entre a tecnologia, a cultura e a arte, considerando a cultura local e valores próprios da habilidade humana. O evento conta com palestrantes com assuntos diversos sobre a tecnologia e suas aplicações.

Neste final de semana acontece a competição da etapa estadual da Olímpiada Brasileira de Robótica (OBR), apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para seleção de representes na competição nacional. O evento ArtTRON foi idealizado pelo doutor em Física Gildário Dias Lima, coordenador do Laboratório de Neurofísica (LANF) da UFPI. Devido a 70% das equipes inscritas serem de Parnaíba, a realidade pesou para que o evento foi sediado nesta cidade.

Por Daniel Santos