Cresce o número de incêndios em Parnaíba e região

O mês de agosto é conhecido por marcar o início do período de fortes ventos na região do litoral do Piauí. Outra característica desta época do ano é o tempo seco devido à falta de chuvas. Estas duas situações, juntamente com as altas temperaturas, significam mais trabalho para o Corpo de Bombeiros.

Segundo o major Rivelino de Moura, comandante dos Bombeiros em Parnaíba, tem sido grande o número de incêndios em terrenos baldios. “O fato de abrangermos uma área muito extensa torna o trabalho ainda mais complexo”, disse, ao lembrar que a equipe havia acabado de chegar de Bom Princípio do Piauí.

Durante o final de semana, o Corpo de Bombeiros precisou se deslocar por duas vezes ao município de Buriti dos Lopes para debelar o fogo às margens da rodovia, como mostram as imagens. O major Rivelino acrescenta que nas áreas rurais os incêndios são ainda mais comuns, muitas vezes provocados por queimadas irregulares.

“É necessário que o dono do terreno tome alguns cuidados, como por exemplo comunicar ao Corpo de Bombeiros quando fizer queimada para limpar o terreno”, explicou o comandante.