Costa Norte renova parceria com TV Cultura de São Paulo

A assinatura da renovação de contrato de parceria para retransmissão da TV Cultura de São Paulo, pela TV Costa Norte de Parnaíba, aconteceu na manhã desta quarta-feira (31) na sede da emissora paulista, no bairro da Lapa.

O diretor-presidente da TV Costa Norte, Ozéas Castelo Branco, esteve reunido com o gerente de rede da TV Cultura, Fábio Borba, para tratar da renovação. A parceria visa veiculação de conteúdo nacional na grade da emissora parnaibana.

Também ficou acertada a ampliação da participação da TV Costa Norte em rede nacional através da TV Cultura, com a exibição de matérias locais e regionais. O acordo prevê ainda a cooperação técnica bilateral.

A parceria contempla ainda a otimização de compartilhamento de conteúdo do Portal da TV Cultura (tvcultura.com.br) dentro do Portal Costa Norte. Haverá mais espaço para produções educativas, cursos e treinamentos apoiados e/ou promovidos pela Fundação Padre Anchieta. Todo o material poderá ser visto e compartilhado por telespectadores e internautas.

É importante frisar que a TV Costa Norte continuará priorizando a programação local e regional.

Segundo Fábio Borba, a renovação da parceria se justifica pela experiência positiva que foi obtida até o momento. Um reflexo disso é o fortalecimento das emissoras parceiras, com repercussão e valorização de conteúdo regional, riquezas naturais, potencial econômico e turístico.

O diretor-presidente Ozéas Castelo Branco ressalta a importância do reconhecimento das ações da TV Costa Norte em cenário nacional com a TV Cultura, além da valorização dos novos talentos, oportunidade do primeiro emprego e enfoque no conteúdo próprio.