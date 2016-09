Corpo suspeito de estupro e feminicídio é encontrado em Parnaíba

O corpo de uma mulher foi encontrado abandonado em um matagal por volta das 07h desta segunda-feira (12/09) no Bairro Dirceu Mendes Arcoverde, em Parnaíba. O cadáver se encontra em avançado estado de putrefação. Uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo cabo Edimar dos Santos, foi até o local e constatou que havia uma mulher morta naquele local.

Segundo a polícia, um homem que passava pelo local viu e comunicou. Próximo ao corpo havia uma sacola com uma toalha, uma calcinha pendurada em um galho e uma tiara. Na perna direita da mulher há uma tatuagem que são três estrelas e no pulso da mão direita há uma tatuagem com o nome Rafael. Ela está somente trajando uma blusa de cor vermelha. O rosto está quase totalmente deteriorado. No local há um chinelo e o outro está longe do local já em uma rua, o que pode indicar que a mulher sido arrastada.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica e Científica do IML de Parnaíba, chefiada pelo perito criminal Frederico Augusto Pires Soares, periciou o local para posterior remoção. Segundo Frederico, uma marca de lesão no rosto da vítima e que, provavelmente, tenham utilizado um pedaço de pau. O perito informou que a agressão no rosto é indício da possibilidade de ter sido um crime passional. A ação de animais como urubus modificou o ambiente do crime, e também as pegadas de muitos curiosos.

Por Daniel Santos