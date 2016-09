Corpo que estava no IML é reconhecido pela família

O corpo que estava no IML de Parnaíba, sem identificação, foi reconhecido como Francisco José Vaz Paranaguá, 24 anos de idade, sendo um lavrador natural do Município de Magalhães de Almeida do Estado do Maranhão; mas com endereço em Luzilândia (PI). O corpo foi liberado no início da noite de quarta-feira (07/09).

Atualizado às 08h de quinta-feira (08/09)

O corpo de um homem, ainda não identificado, aparentemente com idade entre 35 e 40 anos, encontra-se no Posto Avançado do Instituto Médico Legal (IML) de Parnaíba. O homem tem pele de cor parda, olhos claros, cabelo baixo, sem tatuagem, uma cicatriz cirúrgica abaixo do peito direito, sem amputações.

O cadáver tem estatura de 1,64m e está trajando uma bermuda de cor vermelha e uma camisa branca. Até o momento ninguém, que tenha parentesco, se manifestou para reaver o corpo. Por isso, está guardado como indigente no IML de Parnaíba, localizado no Bairro Frei Higino.

Corpo sem identificação

Por Daniel Santos