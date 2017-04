Corpo do locutor Paixão é resgatado perto de Luís Correia

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e a Capitania dos Portos do Piauí resgataram o corpo do locutor Paixão Almeida, 28 anos, próximo ao município de Luís Correia, por volta das 10 horas desta segunda-feira (03/04).

Paixão havia se afogado na manhã de domingo (02/04) ao tomar banho no rio Igaraçu e foi arrastado pela correnteza e desapareceu. As forças de segurança foram comunicadas do aparecimento do corpo. Segundo Edivan Conrado, subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, o corpo de Paixão estava preso ao mangue após um pedregulho.

Após o resgate do corpo de paixão, o mesmo foi trazido para a margem do rio Igaraçu próximo ao local do afogamento na Beira Rio, e no aguardo da intervenção do IML de Parnaíba. Curiosos, amigos e parentes estavam consternados com o ocorrido. Paixão era locutor, monitor de dança, ex-aluno da APAE e amante de futebol.

Por Daniel Santos