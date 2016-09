Corpo de mulher vítima de feminicídio em Parnaíba é identificado

A mulher que foi encontrada morta na manhã de segunda-feira (12/09) em um matagal no Bairro Dirceu Mendes Arcoverde, em Parnaíba, trata-se de Maria da Paixão Neves de Almeida, 45 anos, que morava no Bairro Alto Santa Maria. Ela era mãe de quatro filhos, dos quais três são menores de idade e já tinha sofrido intervenção do Conselho Tutelar de Parnaíba para que perdesse a guarda dos filhos.

As informações são de que a mulher citada, a Maria da Paixão, era usuária de drogas e frequentava o local onde foi encontrada sem vida. As investigações chegaram a um homem que conhece a vítima e o local do feminicídio. Este informou a Polícia Civil que já ingeriu bebida alcoólica na companhia da mulher.

O corpo foi entregue aos familiares no dia seguinte após a intervenção do Departamento de Polícia Técnico Científica de Parnaíba. Os procedimentos investigados da polícia judiciária seguem para prisão do autor.

Por Daniel Santos