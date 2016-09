Corpo de homem não identificado está no IML de Parnaíba

O corpo de um homem, ainda não identificado, aparentemente com idade entre 35 e 40 anos, encontra-se no Posto Avançado do Instituto Médico Legal (IML) de Parnaíba. O homem tem pele de cor parda, olhos claros, cabelo baixo, sem tatuagem, uma cicatriz cirúrgica abaixo do peito direito, sem amputações.

O cadáver tem estatura de 1,64m e está trajando uma bermuda de cor vermelha e uma camisa branca. Até o momento ninguém, que tenha parentesco, se manifestou para reaver o corpo. Por isso, está guardado como indigente no IML de Parnaíba, localizado no Bairro Frei Higino.

Corpo sem identificação

Por Daniel Santos