O Corpo de Bombeiros Militar de Parnaíba tem feito intervenções nas residências onde há foco de alagamentos por conta das chuvas. Foram registrados oito desalojados que foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros, que inclusive informou que as pessoas já retornaram as suas casas. Segundo o major Rivelino Moura, comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar do Piauí, os pontos de alagamentos de Parnaíba são os mesmos de períodos chuvosos anteriores.

Fotos: 2ºCBM-PI

Por Daniel Santos