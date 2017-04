Corpo de Bombeiros alerta para evitar afogamentos

O litoral do Piauí é muito atraente, inclusive, pelos rios que dispõe, o que é um chamamento para a diversão. Em alguns casos, o resultado são afogamentos, o que exige cuidado das pessoas. O 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí atende muitos casos de afogamentos no litoral e através de seu comandante, o major Rivelino Moura faz ressalvas quanto à segurança.

Segundo o major Rivelino, as pessoas devem evitar ingestão de bebida alcoólica se pretender tomar banho de rio ou mar. Alertou também para que as pessoas entrem na água até a altura da cintura, especialmente quem não sabe nadar. No que diz respeito a rio, o major informou que as águas ainda estão muito barrentas e que exige mais cautela. É importante ressaltar que os banhistas devem evitar a exposição excessiva ao sol e adentrar rapidamente na água por conta do choque térmico.

No que concerne ao banho de rio é recomendável que as pessoas evitam pular na água para não serem acometidas pela correnteza, o ideal é que entre no rio aos poucos. Em relação à alimentação é importante aguardar um tempo para a digestão; pois a congestão pode dificultar a resistência do banhista facilitando o afogamento. Quem não sabe nadar deve evitar aventurar-se nas águas e não confiar em boias entre outras medidas.

Por Daniel Santos