Contra Olimpia, Bota tenta concluir 1ª missão na Liberta

Desde 11 de dezembro do ano passado não se fala em outro assunto no Botafogo: Libertadores, Libertadores e mais Libertadores. De volta após quatro anos, ir bem no torneio tornou-se uma obsessão. Vem dando certo. Nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o Alvinegro joga por um empate contra o Olimpia para avançar à fase de grupos e cumprir sua primeira meta na competição.



A vantagem é pequena (vitória por 1 a 0 no Rio), mas o fato de não ter sofrido gol no Rio de Janeiro é um grande aliado do Botafogo. O Alvinegro avança com vitória ou empate. Caso consiga ao menos um gol, avança até mesmo com uma derrota por um gol de diferença. Caso o Olimpia vença por 1 a 0, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Quem passar entra no Grupo 1, com Atlético Nacional (COL), Estudiantes (ARG) e Barcelona de Guayaquil (EQU).

- É um jogo muito importante, até por ser o ultimo (da Pré-Libertadores), para coroar a entrega desse grupo. Uma equipe que teve pouco tempo de preparação e passou pelo Colo-Colo, uma equipe muito qualificada, que nos deu muito trabalho. Agora temos mais um gigante da América pela frente. Um clássico, tudo pode acontecer, vamos fazer de tudo para passar. É uma final – descreveu Jair Ventura.

Caminho ingrato e mistério sem Montillo

O sorteio não foi generoso, e o Botafogo, desde o início do mês, vem superando obstáculos ingratos semanalmente. Foi assim contra o tradicional Colo-Colo e agora contra o gigante Olimpia, tricampeão da Libertadores. Tamanhas dificuldades fizeram Jair Ventura abrir mão do Campeonato Carioca, mas não de suas convicções. Além de deixar o artilheiro Sassá fora da relação, tomou atitudes incomuns e deixou peças importantes de fora, quando julgou necessário.

As lesões têm sido um obstáculo a mais. Nesta quarta-feira, por exemplo, Jair Ventura não contará com Montillo, principal contratação para a temporada. Com lesão na panturrilha, o argentinos sequer viajou para Assunção. Jonas, suspenso, é outro desfalque certo.

Mais uma vez o treinador adotou o mistério como arma para confundir o adversário. No gol, Helton Leite deve ser mantido, apesar da recuperação de Gatito. Marcelo é o favorito para assumir a vaga de Jonas, com Carli retornando ao time titular. João Paulo será o substituto de Montillo. Roger é o favorito para atuar ao lado de Pimpão, mas não será surpresa se Jair optar por Rodrigo Lindoso, reforçando o meio de campo e repetindo o esquema que deu certo contra o Colo-Colo, em Santiago.

Olimpia x Botafogo

Data e Local: quarta, às 21h45, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Provável escalação: Helton Leite (Gatito), Marcelo, Carli, Emerson Siva, Victor Luis; Airton, Bruno Silva, João Paulo, Camilo, Pimpão e Roger (Lindoso).

Desfalques: Jefferson, Luis Ricardo e Montillo (DM); Jonas (suspenso)

Arbitragem: o trio de arbitragem é chileno. Julio Bascuñan apita o jogo, auxiliado por Christian Schiemann e Marcelo Barraza

Transmissão: TV Globo para RJ, MG (Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba), ES, GO, TO, MS, MT, SE, AL, PB, RN, PI, MA, PA (menos Santarém), AM, RO, AC, RR, AP e DF (com Luis Roberto, Junior, Juninho Pernambucano e Arnaldo Cezar Coelho) e SporTV (com Luiz Carlos Jr e Lédio Carmona)

Fonte: Globo Esporte