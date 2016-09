Conta de luz pode ficar mais barata fora do horário de pico

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira regras para a aplicação da chamada “tarifa branca”, que prevê a cobrança de preços diferenciados pela energia elétrica dependendo do horário do consumo, estabelecendo o prazo de 1º de janeiro de 2018 para que as distribuidoras ofereçam essa opção aos clientes.

Na regulamentação, votada nesta terça-feira na reunião semanal da agência, foi determinado também que a adesão ao novo sistema de tarifação seja precedida de amplo esclarecimento das regras junto aos consumidores.

O princípio dessa nova tarifa, cuja adesão será opcional, é o de cobrar menos para a energia consumida fora dos chamados horários de pico, como o fim de tarde e início da noite dos dias de semana, quando a demanda diária por eletricidade atinge seus maiores níveis.

Com informações da REUTERS