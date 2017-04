Consumidores de Picos levam prêmio de R$ 50 e 20 mil

A Secretaria da Fazenda do Piauí realizou, nesta quinta-feira (27), o 20º sorteio da Nota Piauiense. Fransuelo da Silva levou o maior prêmio no valor de R$ 50 mil. Já Francisco Alvenan Barros Vieira ganhou R$ 20 mil. Os dois felizardos são da cidade de Picos.

O sorteio foi realizado às 11h30 na Escola Fazendária com transmissão ao vivo via Facebook e com a presença de um auditor.

Foram sorteados ainda os prêmios de R$ 1.000, R$ 500, R$ 250 e R$ 100.

A lista completa de ganhadores sai até terça-feira (2) por conta do feriado pelo Dia do Trabalhador.

Os números que foram utilizados para obter os cupons premiados foram sorteados na hora, ao vivo. A Secretaria da Fazenda utilizou a estrutura da Piauí Loterias. Antes, os cupons sorteados eram gerados baseados no resultado da loteria federal.

Quem quiser participar da Nota Piauiense deve realizar o cadastro do CPF no site (www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense). É rápido e fácil, já que é composto de perguntas básicas – como endereço, telefone, além do próprio CPF.

Fonte: CCOM