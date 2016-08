Consumidor leva prêmio de R$ 50 mil na Nota Piauiense

O consumidor Francisco das Chagas Lima, do município de Canto do Buriti, foi o grande ganhador do prêmio de R$ 50 mil da Nota Piauiense. O 12º sorteio aconteceu na manhã desta segunda-feira (29) com 957.776 bilhetes participando. O ganhador de R$ 20 mil foi Francisco Emídio Soares Matos, de Teresina.

Além dos dois maiores ganhadores, 830 pessoas foram sorteadas com prêmios de R$ 1.000, R$ 500, R$ 250 e R$ 100, totalizando R$ 250 mil. A lista completa com todos os nomes será divulgada até o final da semana no site da Nota Piauiense.

Com 161 mil consumidores cadastrados no site da Nota Piauiense, o programa já distribuiu mais de R$ 2,6 milhões em prêmios em 11 sorteios.

Além dos sorteios, quem pede a inclusão do CPF na nota terá direito a receber de volta até 30% do acréscimo no valor do ICMS, efetivamente recolhido por cada estabelecimento, caso ele tenha tido incremento de receita.

Quem quiser participar da Nota Piauiense deve realizar o cadastro do CPF no site (www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense). É rápido e fácil, já que é composto de perguntas básicas – como endereço, telefone, além do próprio CPF.

Aplicativo

Para facilitar ainda mais os serviços para o usuário, a Nota Piauiense lançou um aplicativo para smartphones. Entre as novidades, o usuário poderá cadastrar notas fiscais para conferir posteriormente se elas constam no seu sistema e se os dados batem.

O processo para cadastrar uma nota no aplicativo Nota Piauiense é simples e rápido. De posse do documento, o consumidor vai inserir dados como CNPJ do emissor, o número do documento, valor, data e o tipo de nota, além de poder anexar uma foto. Em caso de qualquer divergência de dados assim que a empresa emitir a nota para a Sefaz, o consumidor vai poder reclamar online.

