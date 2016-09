Congresso reunirá grandes juristas em Parnaíba

Acontecerá em Parnaíba no período de 22 a 24 deste mês o Congresso Jurídico Multidisciplinar do Delta, no auditório do Sesi, na Avenida Presidente Vargas, centro da cidade. O evento que vai reunir grandes juristas brasileiros é uma realização da empresa Parlatório Jurídico, com apoio da OAB Piauí, entre outras entidades. As palestras acontecerão nos turnos tarde e noite.

O evento em Parnaíba tem o apoio de Sady Roupas, OAB Piauí – ESA, CAAPI, Faculdade Maurício de Nassau e Buffet Festa Pronta.

PALESTRANTES

O congresso reunirá grandes juristas brasileiros de vários Estados, como: Roberto Tardelli (SP) – Advogado; Roberto Cajubá (PI) – Mestre em Ordem Jurídica Constitucional pela UFC, Especialista em Direito Processual pela UFPI; Margarete Coelho (PI) – Doutoranda em Direito Público pela UniCEUB; Denise Luz (RS) – Doutoranda em Ciências Criminais pela PUCRS; Adrianna Setúbal (PI) – Doutoranda em Direito pela UFPI/UFPB; Fábio Miranda (PI) – Especialista em Direito Tributário e Fiscal, Mestra em Ciência Política-UFPI; Leandro Lages (PI) – Doutorando em Direito Empresarial pela PUC/SP; Liana Portela (PI) – Mestranda em Direito Empresarial pela Universidade Portucalense; Paes Landim (PI), deputado Estadual e Relator do Projeto do Novo Código Comercial; Cinéas Nogueira (PI) – Mestrando em Direito e Gestão de Conflitos – UNIFOR, Mediador do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC/PI; Ivan Jezler (BA) professor do Cejas. Mestrando em Ciências Criminais pela PURS; Thiago Brandão (PI) – Juiz de Direito do TJPI, Membro da Comissão da Associação dos Magistrados Brasileiros para o Novo CPC; Alessander Mendes (PI) – Mestrando em Direito e Gestão de Conflitos – UNIFOR, Mediador do Centro de Solução de Conflitos e Cida; Bernardo Gonçalves Fernandes (MG) – Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra – Portugal (FDUC). Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

PROGRAMAÇÃO

22/09

12h Credenciamento e entrega do material.

14h Abertura Solene

14h45 Lançamento do Livro: Teoria Política e Teoria Geral do Estado

Autor: José Octávio de Castro Melo (PI) – MSc. emCiência Política pela UFPI.

15h15 Conferência Magna de Abertura

“Delação Premiada”

CONFERENCISTA: Roberto Tardelli (SP) – Advogado

16h30 “Normas Fundamentais no NCPC”

PALESTRANTE: Roberto Cajubá (PI) – MSc. emOrdem Jurídica Constitucional pela UFC, Esp. em Direito Processual pela UFPI.

18h“Interfaces da Improbidade Administrativa”

PALESTRANTE: Denise Luz (RS) – Doutoranda em Ciências Criminais pela PUCRS

19h30 Encerramento

23/09

14h “O Abuso de Poder nas Eleições: suas modalidades e instrumentos legais de controle”

PALESTRANTE: Margarete Coelho (PI) – Doutoranda em Direito Público pela UniCEUB.

15h30 “Aspectos Inovadores do Projeto do Código Comercial”

PAINELISTAS: Adrianna Setúbal (PI) – Doutoranda em Direito pela UFPI/UFPB * Fábio Miranda (PI) – Especialista em Direito Tributário e Fiscal. MSc. emCiência Política-UFPI * Leandro Lages (PI) – Doutorando em Direito Empresarial pela PUC/SP * Liana Portela (PI) – Mestranda em Direito Empresarial pela Univ. Portucalense de Portugal * Paes Landim (PI) – Deputado Estadual e Relator do Projeto do Novo Código Comercial.

17h10 Análise à Proposta de Mudanças na Legislação Trabalhista

PALESTRANTE: Cinéas Nogueira (PI) – Mestrando em Direito e Gestão de Conflitos – UNIFOR, Mediador do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC/PI

18h30 “A cadeia de custódia das provas e uma releitura da súmula vinculante 14”.

PALESTRANTE: Ivan Jezler (BA) – Prof. do CEJAS. Mestrando em Ciências Criminais pela PURS.

20h Encerramento

24/09

08h “A Nova Abordagem das Tutelas Provisórias: urgência e evidência”

PALESTRANTE: Thiago Brandão (PI) – Juiz de Direito do TJPI, Membro da Comissão da Associação dos Magistrados Brasileiros para o Novo CPC.

09h40 “Mediação: um paradigma além do processo”

PALESTRANTE: Alessander Mendes (PI) – Mestrando em Direito e Gestão de Conflitos – UNIFOR, Mediador do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC/PI

11h Conferência Magna de Encerramento

CONFERENCISTA: Bernardo Gonçalves Fernandes (MG)

Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra – Portugal (FDUC). Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

SERVIÇO

LOCAL DAS INSCRIÇÕES: Teresina: Livraria Leonel Franca (Riverside Shopping) Piripiri: Aline Melo (8º Período/Noite da Fac. Chrisfapi) 86 99913-6600 Parnaíba: Adriane Carneiro (5ºNoturno Fac. Maurício de Nassau) 86 999547781 – Mayara Portela (8º Período Noturno) 86 998290738 –E na sala dos advogados do Fórum de Parnaíba. Inf.: 86 99824-4348

CARGA HORÁRIA: 40h/a

Valor para Graduandos: R$ 80.00

Valor para Profissionais: R$ 100.00

