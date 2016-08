Confira os editais do concurso do IFPI

As inscrições serão abertas a partir das 12 horas do dia 26 de setembro.

Foram publicados nesta quarta-feira, 31, os editais do concurso para professores e técnicos-administrativos do Instituto Federal do Piauí (IFPI). Para docentes, estão sendo ofertadas 60 vagas. Já para técnicos-administrativos, são 54 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades do concurso estão distribuídas pelos campi Angical, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João, São Raimundo Nonato,Teresina Central, Teresina Zona Sul, Uruçuí e Valença.

As inscrições serão abertas a partir das 12 horas do dia 26 de setembro, no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/concurso2016. No caso dos técnicos-administrativos, o valor da inscrição será de 50 reais para cargos de nível fundamental, 70 reais para cargos de nível médio e 90 reais para cargos de nível superior. A taxa de inscrição para o cargo de professor é de 100 reais.

As provas serão aplicadas na data provável de 11 de dezembro, pela manhã para os candidatos a técnicos-administrativos, e à tarde para os candidatos a professor. As provas da manhã contarão com 50 questões do tipo múltipla escolha. Já quem for fazer a prova à tarde, terá que responder questões de múltipla escolha e dissertativa. Todas as provas serão realizadas na cidade de Teresina.

Técnicos-administrativos – Há vagas para os cargos de auxiliar em administração, assistente de laboratório (informática e química), técnico em agropecuária, técnico em alimentos e laticínios, técnico em arquivo, técnico em audiovisual, técnico em contabilidade, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem, técnico em secretariado, técnico de tecnologia da informação, técnico de laboratório (informática, química e saúde bucal), tradutor e intérprete de linguagem de sinais, analista de tecnologia da informação, médico e odontólogo.

Professores – As vagas para o cargo de professor são nas seguintes áreas: administração, agronomia, agropecuária/zootecnia, biologia, contabilidade, desenho básico/técnico/projetos arquitetônicos, direito, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, filosofia, física, gestão ambiental, informática, licenciatura/disciplinas pedagógicas, matemática, mecânica, mineração, música, produção alimentícia, química e secretariado.

EDITAL PARA PROFESSOR

EDITAL PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Fonte: 180graus