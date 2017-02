Confira lista de ganhadores do 18º sorteio da Nota Piauiense

Saiu a lista completa dos ganhadores do 18º sorteio da Nota Piauiense. Ao todo, são 832 premiados. O sorteio foi realizado na quinta-feira (23) ao vivo na Escola Fazendária. A consumidora Tania Maria Moraes Neves Pierote levou o maior prêmio no valor de R$ 50 mil e Francisco de Assis de Sousa Moura ganhou R$ 20 mil. Clique aqui e veja a lista.

Foram sorteados ainda os prêmios de R$ 1.000, R$ 500, R$ 250 e R$ 100. Os ganhadores têm 90 dias para solicitar o resgate do prêmio. O prazo máximo de pagamento é de 30 dias úteis após o pedido de resgate.

Além dos sorteios, quem pede a inclusão do CPF na nota terá direito a receber de volta até 30% do acréscimo no valor do ICMS, efetivamente recolhido por cada estabelecimento, caso ele tenha tido incremento de receita.

Quem quiser participar da Nota Piauiense deve realizar o cadastro do CPF no site (www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense). É rápido e fácil, já que é composto de perguntas básicas – como endereço, telefone, além do próprio CPF.

Ao longo de 2016, a Nota Piauiense premiou quase 10 mil pessoas em 12 sorteios realizados. Atualmente 175 mil pessoas estão cadastradas no site da Nota Piauiense.

Fonte: Sefaz-PI