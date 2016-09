Confira em números as chances de título, G-4 e Z-4 no Brasileiro

Na tabela, a diferença que separa Palmeiras e Flamengo no Brasileirão é de apenas um ponto: 51 a 50. Na probabilidade de título, porém, os palmeirenses têm uma vantagem um pouco maior: de acordo com o site Infobola.com.br, do matemático Tristão Garcia, o Verdão tem 46% de chances de levantar o caneco no fim do campeonato, contra 39% do Rubro-Negro. O Atlético-MG, com 8%, vem em terceiro lugar, seguido do Santos, com 6%.

- A diferença se explica na tabela, no caminho que os dois têm pela frente no campeonato, e na vitória fora de casa do Palmeiras sobre o Corinthians, que foi muito boa. Mas eu não considero o Palmeiras favorito, e sim uma equipe com vantagem. Favorito é quem tem mais de 50% de chances – explica Tristão.

Em relação às chances de Libertadores, os quatro primeiros estão amplamente na frente do Corinthians, quinto colocado. Palmeiras (96%) e Flamengo (94%) estão muito próximos do torneio sul-americano. Atlético-MG (70%) e Santos (65%) parecem bem encaminhados. Com a derrota no clássico paulista, o Corinthians reduziu suas possibilidades para 21%. O Fluminense, sexto colocado, tem 15%.

De acordo com Tristão Garcia, um time chega muito próximo da Libertadores se somar 65 pontos. Há ainda a possibilidade das quatro vagas para a Libertadores se tornarem apenas três, pois Flamengo, Coritiba, Santa Cruz e Chapecoense disputam a Copa Sul-Americana e, se vencerem, conquistam um lugar no torneio mais importante do continente e o “roubam” do quarto colocado.

Na briga contra o rebaixamento, o América-MG, mesmo com a vitória no fim sobre o Internacional, parece condenado. Chegou a apenas 18 pontos em 26 rodadas e tem 99% de chances de cair. O Santa Cruz, com 23, tem 89% e o Inter soma 62%. O Figueirense, 17º colocado na tabela, tem 50%, e o Coritiba, que derrotou o Sport e viu todos os outros adversários na luta contra a degola tropeçarem, tem apenas 8% de chances de cair. Para Tristão Garcia, 47 pontos é uma soma que praticamente assegura a permanência de uma equipe na Série A.

Fonte: Globoesporte.com