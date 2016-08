Confira a programação 54ª Semana da Imprensa de Parnaíba

01 de setembro (quinta-feira)

08h – abertura da Programação na TV Costa Norte, com um café da manhã aos comunicadores, no Shopping Delta, Avenida Presidente Vargas, centro. Na ocasião, será feita a apresentação da Rainha da Imprensa – 2016, comunicadora Márcia Mara Gomes dos Santos.

02 de setembro (sexta-feira)

– 17h30 – Missa Gratulatória na Igreja São Sebastião, com homenagem ao saudoso jornalista e idealizador da Semana da Imprensa, Rubem da Páscoa Freitas, a cargo do comunicador Antônio Gallas e, ao radialista Jaime Linz, falecido no ano passado, a cargo do orador B. Silva.

03 de setembro (sábado)

11h – palestra: Direito e Comunicação – Aspectos Práticos no Ofício de Informar – Palestrante: F. Carvalho, jornalista, graduado em Letras – Português, bacharel em Direito, especializado em Direito Penal e Processual Penal, aprovado na OAB/Piauí. Local: Auditório Menor da Associação Comercial de Parnaíba – ACP. Em seguida: Almoço oferecido pela Fecomércio/PIAUÍ, à frente da qual se destaca o empresário e advogado Valdeci Cavalcante. Local: Restaurante Rios, Porto das Barcas, centro.

05 de setembro (segunda-feira)

10h30 – Entrevista à Rádio Liderança FM

11h30 – Entrevista à Rádio Igaraçu de Parnaíba

18h30 – Participação da ASCOMPAR nos Festejos de Nossa Senhora da Graça – Praça da Graça.

09 de setembro (sexta-feira)

11h – entrevista à TV Delta

19h30 – Coquetel oferecido pela Federação das Indústrias do Piauí – FIEPI, à frente da qual se destaca o empresário e amigo da imprensa, Antônio José de Moraes Souza Filho. Local: sede da FIEPI na Praça da Graça esquina com a Rua Riachuelo.

10 de setembro (sábado)

7h – Visita ao túmulo do jornalista Rubem Freitas – Cemitério da Igualdade, centro de Parnaíba

8h – Visita ao túmulo do radialista Jaime Linz – Cemitério Jardim Eterno IV.

20h – Encerramento Oficial da Semana da Imprensa – 2016: Coquetel oferecido pela Prefeitura de Parnaíba (Secretaria Municipal de Comunicação). Local: Jardins da Fundação Dr. Raul Furtado Bacellar, com endereço na Rua Vera Cruz, 744, bairro São José, fone (86) 3322-2249, observando-se:

- Premiação das melhores reportagens televisivas e impressas, produzidas no ano de 2016 por comunicadores sociais de Parnaíba;

– Seresta da Imprensa;

- Coroação e enfaixamento da Rainha da Imprensa 2016;

- Outorga do Diploma Mérito Jornalístico, aos comunicadores: José Soares, Bernardo Silva, Renato Bacellar, Pádua Marques, Flávio Ayres, João Câncio Cardoso Torres, Régis Rocha, Tércio Solano, Daniel Ciarlini, Mário Pires Santana, Marçal Alves Paixão e Jornal Millenium (Diocese de Parnaíba).

- Sorteio de brindes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Todos os comunicadores, em suas diversificadas atividades, deverão fazer inscrição na Sede da ASCOMPAR na Fundação Dr. Raul Furtado Bacellar, na Rua Vera Cruz, 744, bairro São José, fone (86) 3322-2249, até o dia 31 de agosto de 2016, no horário das 07h30 às 11h30. Os inscritos receberão Diploma de participação a serem entregues na festa de 2017.