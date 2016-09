Concurso dos Cartórios terá edital para fase de títulos em breve

A Comissão de Concurso para Cartórios, coordenada pelo Desembargador Fernando Carvalho Mendes, esteve reunida na manhã de hoje (14) no Tribunal de Justiça do Piauí (TJ/PI) para definir os próximos passos do certame. Na ocasião, foi decidido que será lançado nos próximos dias o edital para que os candidatos aprovados na última fase possam apresentar seus títulos.

Seguindo orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os membros da Comissão, formada por representantes do TJ/PI, OAB-PI, Ministério Público, magistrados e tabeliães, decidiram que só serão admitidos os títulos concluídos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso, ou seja, os adquiridos até julho de 2013. Dessa forma, não foi estipulada uma limitação quantitativa, mas apenas temporal dos títulos.

“A atual gestão da OAB atuou junto ao Tribunal e ao CNJ para destravar o concurso, que se arrasta há três anos. É um dos concursos de cartório mais longo do Brasil”, destacou o representante da OAB-PI na Comissão, Renato Catunda, acrescentando que a partir de agora o TJ/PI notificará a CESPE para que convoque os candidatos para apresentação dos títulos.

O presidente da Seccional, Chico Lucas, também esteve presente à reunião e ressaltou que a entidade tem trabalhado pela continuidade do concurso. “A população piauiense precisa desses concursados para que os serviços possam ser prestados com mais qualidade”, disse.

