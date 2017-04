Concurso da PM-PI abre inscrições com 480 vagas

Após alteração no cronograma, o concurso público da Polícia Militar do Piauí abriu nesta segunda-feira (3) as inscrições para o preenchimento de 480 vagas para soldado. Elas podem ser feitas por meio do site do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe). A remuneração inicial para os praças é de R$ 3.100 (Confira o edital retificado)

A mudança no cronograma deu-se em virtude de coincidência com as provas do concurso da da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), impossibilitando os interessados de inscreverem-se em ambos os concursos públicos.

O concurso contará com cinco etapas: prova escrita objetiva, exame de saúde, teste de aptidão, exame psicológico e investigação social. Todas elas serão realizadas exclusivamente em Teresina, conforme o edital. A aplicação da prova está prevista para o dia 25 de maio e o resultado final do certame para o dia 30 de novembro deste ano.

Do total de vagas, 10% serão destinadas às candidatas do sexo feminino. Os novos policiais serão distribuídos por 10 cidades do interior do Piauí: Parnaíba, Floriano, Picos, São Raimundo Nonato, Piripiri, Avelino Lopes, Oeiras, Uruçuí e Corrente.

Critérios de Admissão no Concurso CFSD

Para ingressar na Polícia Militar do Piauí por meio do Curso de Formação de Soldados, segundo edital recém-lançado do concurso, é preciso ter ensino médio completo, ter idade entre 18 e 30 anos durante o período de inscrição e ter classificação e aptidão em todas as etapas do Concurso (1ª Prova escrita objetiva, 2ª exames de saúde, 3ª teste de aptidão física, 4ª teste psicológico e 5ª investigação social), dentre outros critérios especificados em edital.

Para o secretário de segurança, Fábio Abreu, o objetivo deste edital é contemplar as unidades do interior do Estado, onde há mais necessidade de aumento de efetivo, e ressaltou o trabalho digno de elogios realizado pelos profissionais dessas regiões.

Fonte: G1/PI