Comerciante tem a casa invadida e é morto por ladrões, em Parnaíba

O comerciante Valdinar Ferreira Ribeiro, anos foi assassinado na madrugada deste sábado (03/09) vítima de latrocínio, no quintal de sua casa, na comunidade Lagoa da Prata, zona rural de Parnaíba. Segundo informações do perito criminal Fausto Vasconcelos, a vítima apresenta ferimentos pelo corpo e uma profunda pancada na cabeça. Há indícios de que ele travou luta corporal com mais de uma pessoa.

Segundo Maria Ferreira Braga, mais conhecida “Socorro”, esposa de Valdinar, a mesma passou a noite na casa de uma filha e havia combinado com o marido que ele a buscasse depois das 04h30 quando irriga seus canteiros, como é de costume; mas desta vez demorou demais. Maria Braga decidiu pegar um mototáxi e ao chegar em casa achou tudo revirado. Saiu a procura do esposo e o achou morto próximo aos canteiros.

A Polícia Militar foi até o local para isolar a área. A suspeita é de que o latrocínio tenha ocorrido por volta das 04h30 por ser de hábito de Valdinar levantar para trabalhar. Segundo o enteado do comerciante, o Genílson Ferreira Braga, Valdinar havia vendido porcos no dia anterior e apurado um bom dinheiro. Os ladrões ainda levaram dinheiro do apurado e outras significativas quantias que estavam guardadas na residência, além de um botijão de gás e outros objetos.

Os moradores da região acreditam que o crime tenha sido cometido por pessoas que conhecem a rotina da família e sabiam que o comerciante estava só. Uma equipe do Departamento de Polícia científico realizou a perícia no local do crime e removeu o corpo.

Por Daniel Santos