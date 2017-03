Começa venda de ingressos para final do Campeonato Piauiense

O primeiro turno do Campeonato Piauiense de Futebol chegou à sua fase decisiva. No próximo domingo, dia 26 de março, Altos e Parnahyba entram em campo para decidir quem fica com o título da Taça Estado do Piauí. O jogo será às 17h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Os ingressos para a final do primeiro turno começam a ser vendidos nesta terça-feira (21) e com preços promocionais. Os bilhetes custam R$ 30,00 no setor das cadeiras e R$ 20,00 no setor das arquibancadas, ambos com direito a meia-entrada. No setor da geral, os ingressos serão vendidos a preço único de R$ 10,00.

A venda antecipada dos tickets acontece nas Lojas Sportiva (Centro), na sede da Federação de Futebol do Piauí (Centro) e nas cidades de Altos e Parnaíba. No domingo, dia da partida, a venda acontece exclusivamente nas bilheterias do Estádio Lindolfo Monteiro, a partir das 9h.

ALTOS X PARNAHYBA – 26/03/2017 – LINDOLFO MONTEIRO, TERESINA

Cadeira – R$ 30,00

Arquibancada (A e B) – R$ 20,00

Geral – R$ 10,00 (preço único)

Postos de venda:

- Loja Sportiva, Federação de Futebol do Piauí, em Altos e em Parnahyba.

- Bilheterias do Lindolfo Monteiro (apenas no dia da partida).

Fonte: ASCOM FFP