Saudade dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro? E das gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres? Não tema, caro leitor: estamos aqui para resolver seu problema.

As loiras, musas da Olimpíada, estão curtindo merecidas férias na ilha grega de Santorini – com direito a muitas regalias. Elas aproveitaram todo o luxo e conforto do lugar para curtir uma massagem – com direito a topless.

Fonte: GQ Brasil