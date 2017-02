Altos vence clássico contra Picos e assume liderança do Piauiense

Esquerdinha conseguiu emular aquele camisa 10 que ajudou a conduzir o Altos ao vice-campeonato estadual ano passado. Bastou o clássico com o Picos, pela 4ª rodada da Taça Estado do Piauí, no domingo, em Teresina, para o meia tratar de pôr o dedo e construir o placar final: 1 a 0 para o Jacaré, no estádio Lindolfo Monteiro. A bola decisiva que deu ao Alviverde a liderança na tabela tirou uma enorme carga de cobrança sobre os ombros do canhoto na temporada.

- Muito feliz com o gol. Eu estava me cobrando muito. Estava com seis jogos e não tinha feito nenhum gol ainda. Estava com um peso nas costa muito grande. Fiz o gol na hora certa, na hora que o time estava precisando, em um clássico e nos dá a liderança hoje. Muito feliz. Foi para minha esposa e meus dois filhos – dedica o jogador.

Nem mesmo a pressão de encarar um dos principais rivais alviverdes fez o Altos baixar a guarda. O time ainda contou com as expulsões do volante Fred e do atacante Raphael Freitas, que deixaram o Picos fragilizado em campo. Esquerdinha viu a oportunidade perfeita para destilar o que sabe fazer com a bola nos pés, justamente na despedida de Francisco Diá, que vai assumir o Sampaio Corrêa. Ex-Moto Club, Ruy Scarpino será o substituto.

- Eu vinha finalizando pouco e o professor vem me cobrando isso. Hoje fui feliz, me soltei mais na partida e tive a confiança de chutar mais ao gol. Diá vai partir, a gente deseja boa sorte, mas a gente tem que dar continuidade ao trabalho. A gente não perdeu nenhum jogo ainda, vem fazendo boas partidas, mas a gente está acostumado com esse tipo de coisa. Que o trabalho seja continuado, e a gente consiga nossos objetivos na temporada – completou o jogador.

A vitória deu novamente a liderança do primeiro turno do Campeonato Piauiense ao Altos. O Jacaré tem nove pontos, três a mais que Parnahyba e Flamengo-PI, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O River-PI fecha a zona de classificação à semifinal com cinco pontos conquistados.

Fonte: Globoesporte.com/PI