Nomeação de policiais concursados é adiada

Nomeações estavam previstas para acontecerem nessa segunda-feira (12). Secretaria de segurança diz que aguarda autorização do governador.

O governo do estado adiou a nomeação de policiais, escrivães e delegados da Polícia Civil do Piauí que deveriam ter ocorrido nessa terça-feira (13). A efetivação dos aprovados nos últimos concursos estava prevista desde 2015. Segundo dados do sindicato dos policiais civis (Sinpolpi), existe um déficit de 1.500 agentes em todo o estado.



“O estado do Piauí encontra-se com déficit de policiais civis, são poucos servidores para a grande demanda. Queremos apenas que o governador realize as nomeações ainda este mês de setembro para que o nosso pedido de um novo concurso para policiais civis possa ser encaminhado”, afirmou o presidente do Sinpolpi, Constantino Júnior.



Por meio de nota, a secretaria de segurança pública informou que aguarda autorização do governador Wellington Dias (PT) para dar prosseguimento às nomeações de delegados, escrivães e agentes.



Para o sindicato dos delegados do Piauí (Sindepol), as nomeações são de fundamental importância para desafogar a demanda acumulada pelos profissionais nas cidades do interior do estado.



“Nós estamos ansiosos pelas nomeações porque são poucos delegados e muitas cidades. Mesmo com esse chamamento, a demanda ainda ficará imensa. A gente vem lutando com as secretarias de administração, de governo e de segurança, rogando para chamarem logo. O sindicato espera que o governo determine uma data para a nomeação dos aprovados”, disse Marcelo Dias, vice-presidente do Sindepol.



De um total de 177 delegados ativos no estado, 132 trabalham em Teresina e apenas 47 atuam para dar conta da demanda gerada nos 224 municípios piauienses. Segundo o Sindepol, existem delegados responsáveis por até 10 cidades.

Fonte: G1/Piuaí