Com a volta das aulas reinicia a rotina dos estudantes, em Parnaíba

Escola movimentada na segunda-feira (13/02) é o indicativo de que as aulas começaram. Os alunos da rede municipal de ensino em Parnaíba retomaram a rotina de estudos com início do período letivo. Em torno de 20 mil alunos recomeçaram os estudos.

Na escola Roland Jacob, durante o intervalo, a instituição recebeu a visita do secretário de Educação, Roger Jacob, que está visitando as instituições. Durante as visitações e diálogo com gestores e educadores, o Secretário de Educação busca afinar o trabalho frente a algumas mudanças quanto reordenamentos de professores.

A rotina da cidade muda também com a volta às aulas. É importante estabelecer uma rotina para os estudantes para cumprimento de horário de aulas e momento par realização das tarefas escolares.

Fotos: Pablo Portugal / Reprodução TV Costa Norte

Por Daniel Santos