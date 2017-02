Colisão entre carro e moto deixa um morto e dois feridos

Um acidente na noite desta terça feira (14/02) deixou um morto e duas pessoas feridas. A colisão envolveu um automóvel e uma moto na rua Afonso Pena com Tabajara, no Bairro São Francisco, na cidade de Parnaíba.

Por conta da colisão, o veículo colidiu em um poste e derrubou fios, deixando parte do bairro sem energia. Os feridos foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. Um dos ocupantes da motocicleta não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo

A Polícia Militar através do PPtran fez interdição da área e levantamentos das causas do acidente.

Com informações do Blog do Pessoa