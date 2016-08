Colisão entre carro e moto deixa um homem ferido na BR-343

Uma colisão entre carro e uma motocicleta deixou um homem ferido por volta das 07h desta sexta-feira (26/08) no Balão da Delta, Bairro Alto Santa Maria, em Parnaíba. A moto Honda/NXR150 Bros ES, modelo 2012, de cor preta, placa OED 3736 Parnaíba (PI) ficou danificada e o condutor, que não teve o nome informado, sofreu escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urente (SAMU) prestou socorro para a vítima, que foi levada para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. O condutor do carro que colidiu, fugiu do local. Mas a Polícia Militar saiu em busca do condutor do carro Polo e conseguiu alcançá-lo no Balão da Guarita. O caso foi repassado para a Polícia Rodoviária Federal.

