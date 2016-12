Assistentes de palco do ‘Caldeirão’ posam lindas em praia do Rio de Janeiro; confira!

ano está chegando ao fim, e as Coleguinhas do Caldeirão posaram para o Gshow em clima de despedida e esperança para 2017. Animadas para o que vem por aí, Dany Bananinha, Bruna Salvatori, Carla Morone, Geórgia Busgaib e Luana Bandeira fizeram um ensaio lacrador em uma praia no Rio de Janeiro! Confira as fotos e entre na vibe do Reveillon!