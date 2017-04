Ciro Nogueira é reeleito presidente nacional do Partido Progressista

Em Convenção Nacional realizada nesta quinta-feira (06), o senador Ciro Nogueira (PI) foi reeleito, por aclamação, para o cargo de presidente do partido para os próximos dois anos.

No comando do partido desde 2013, Ciro tem como foco o desenvolvimento em todas as esferas. No último ano foi o PP o partido que mais cresceu com a abertura da janela partidária. Em breve retrospectiva do trabalho na presidência do partido até agora, Ciro destacou algumas conquistas: o crescimento da bancada na Câmara dos Deputados e no Senado, o aumento do número de prefeituras e da participação no governo federal, assumindo dois importantes ministérios: o da Saúde – comandado por Ricardo Barros – e o da Agricultura, sob a gestão do ministro Blairo.

O presidente ressaltou as muitas mudanças que transformaram o Brasil nos últimos anos, mas comemorou a consolidação do PP como um dos partidos mais importantes da recente história política e partidária do país.

Tendo o diálogo como uma das marcas de sua gestão, Ciro destacou que tem como prioridade ouvir cada um dos diretórios estaduais para se fazer presente da melhor forma em todo o País, apoiando as ações dos movimentos Mulher Progressista, Juventude Progressista e PP Afro.

Estiveram presentes no evento os integrantes da executiva nacional do Partido Progressista, ministro Ricardo Barros; o líder do governo na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro; os senadores Gladson Cameli, Ana Amelia, Benedito de Lira, líder do Partido no Senado; o Líder do partido na Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o segundo vice-presidente da Câmara, André Fufuca, a presidente do PP Mulher, deputada Conceição Sampaio, o vice-governador da Bahia, João Leão, além de diversos deputados estaduais e vereadores de todo o país.

Fonte: ASCOM