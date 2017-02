Chuva destroça rua e danifica residências, em Parnaíba

Os moradores da Rua G, do conjunto Broderville, Bairro Primavera, em Parnaíba, sofreram vários prejuízos em suas residências com a ação branda das chuvas do último final de semana. Uma residência caiu quase todo o muro, outra o piso cedeu quebrando cerâmicas, um terceira rachou paredes, o alicerce de outras foi atingido e a rua ficou intrafegável por veículos. O lixo também tem sido um agravante no infortúnio àqueles moradores.

Maria de Fátima disse que uma parede de sua casa rachou e perdeu um guarda roupas, Evandro Pereira alegou a irresponsabilidade de um vizinho com seu lixo como um dos fatores de agravo à situação, Manoel Saboia recomendou a construção de um bueiro e calçamento. Na última chuva foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar que fez um desvio no curso da água para evitar prejuízos maiores.

Os moradores informaram que técnicos da prefeitura de Parnaíba estiveram no último sábado no local vistoriando a rua. Os cidadãos dizem que há dez anos sofrem do mesmo problema e exigem uma solução, pois a realidade se agravou.